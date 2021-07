La mala hora para ‘Yanalan’

Altagracia Salazar

La carta del ex procurador es patada de ahogado. El antes gallito soberbio le tema a la cárcel y se sabe con muchas posibilidades de entrar a ella. Con uno de sus colaboradores huidos y su intento de salida tendrá que esforzarse para convencer a la jueza de que merece una medida de coerción fuera de las rejas. Ahora el que nunca permitió le preguntaran quiere hablar e insinúa que le quieren callar.

Por demás tiene mala suerte, el magnicidio de Haití sigue en primera plana y su grito desesperado buscando grandes titulares quedó en letras chiquitas.

Los que trabajamos en medios recomendamos que las ruedas de prensa se hagan los domingos porque ese día no hay noticias. Ayer, por ejemplo, yo tenía preparado un comentario que obviamente cambió con la muerte de Moise. Pero los asesores de YANALAN no saben del momento de prensa.

En marzo del 2019 cuando YANALAN Rodríguez orquestó aquel ataque feroz, desconsiderado y lleno de falsedades en contra de la magistrada Germán en la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura la ahora procuradora general de la República dijo “La gente trata a uno, no como uno es, sino como ellos son” y la frase sin duda resulta premonitoria.

El hombrecillo que se sintió sol valora a los demás en función de sus mezquindades. Para hoy yo le recomiendo su baño de rompe saraguey. Sabemos que ha estado cobrando favores a algunos ricos, pero su cobrador principal, Miguel José Moya, ahora no quiere ese papel y parece dispuesto a sacarle los pies.