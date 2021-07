Esther Abinader/ Hija del presidente

«Que orgullo es ser tu hija. Gracias por enseñarme que una derrota no me puede tumbar y que una victoria no me puede nublar. Que nunca me faltan tus consejos. Te quiere,

Tu muchachota»

Felicidades @luisabinader Que orgullo es ser tu hija. Gracias por enseñarme que una derrota no me puede tumbar y que una victoria no me puede nublar. Que nunca me faltan tus consejos. Te quiere, Tu muchachota — Esther (@AbinaderEsther) July 12, 2021