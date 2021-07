Yermín Mercedes anuncia su regreso: I’m back

Yermín Mercedes: ‘Yo nunca me voy a rendir’.

Yo Nunca Me Voy A Rendir

Yo Dure 10 Años En La Liga Menores Yo Siempre He Entendido Que El Proceso Es Grande Pero El Talento & Lo Que He Demostrado Hablan Por Sí Solo Con La Mayor Humildad Le Estoy Hablando Desde El Corazón

Mi sueño Es Ser Un Jugador Establecido En Las Grandes Ligas Yo Siempre Le he Pedido A Dios Que Me De La Oportunidad Que el Me Brindo Hace 3 Meses Yo Me Debo A Mi Familia , A Mi Organización Y A Mis Fanáticos Le Pido Disculpa Nueva Mente Si En Algo Le He Fallado Yo Llevo El Baseball En Mi Sangre🩸Y Ahora Es Que Falta Yermin Mercedes Gracias Dios Mío Por Guiarme Al Buen Camino Y Tomar La Decisión Correcta Todo El Que Este Pasando Por Mi Situación Agárrense De La Mano De Dios Que El Lo Puede Todo y olvídense de las críticas y de los malos comentarios que siempre van a existir Para atropellar la personalidad de uno mismo.. God bless y’all🙏🏽 I love everybody I’m Back ⚾️