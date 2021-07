San Francisco de Macorís.- La joven Sugeidis del Carmen Durán Rivas, quien se suicidó de un disparo ayer en el Distrito Municipal de Cenoví, dejó una carta manuscrita a sus familiares y amigos.

Los familiares de Durán explican que ésta atravesaba una situación económica, lo que podría ser el motivo que la llevó a tomar la decisión.

CARTA:

“No quiero que culpen a nadie de lo que me pueda pasar. Yo misma lo hice, no aguantaba mas esta vida que llevaba.

Solo quiero que sean feliz sin mi, lleven una vida normal.

Recuerden siempre que los amaré. Me despido de todos.

Mis dos hijas llévense siempre bien, luchen siempre por lo que quieren, aunque yo no esté. Amo a toda mi familia y todas mis amistades.

Sé que iré a un buen lugar porque no fui mala”.

