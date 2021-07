Rodolfo Castro es un novato de 22 años de los Piratas de Pittsburgh que alcanzó este miércoles una marca inédita para peloteros en las Grandes Ligas. (Seguir leyendo…)

Rodolfo Castro is the first player in the modern era to have his first 5 career hits all be HR. pic.twitter.com/rlUyjnXrcX

— MLB Stats (@MLBStats) July 29, 2021