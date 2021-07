‘El PRM se quema en los municipios’ (video)

Altagracia Salazar

Puede que la intervención del gobierno en favor del ayuntamiento de Santo Domingo Este sea la primera de varias. Los alcaldes perremeístas no han sido exitosos y parece que necesitan cursos de gerencia. El partido se está comiendo los cabildos o los cabildos se están comiendo el partido.

El lastre de la guerrilla interna, los intentos de negocios e incluso negocios rechazados por las dirección de compras y contrataciones en los que están involucrados miembros de los concejos municipales se tragan una administración municipal que igual que en otros ámbitos no entienden el tiempo en que vivimos.

A mi me han contado de reuniones y consultas exclusivamente para ver como se evade la ley de compras y contrataciones. Los alcaldes y sus socios quieren quitarse de arriba el ojo de Carlos Pimentel y su gente.

El PRM no tiene una sola alcaldía exitosa. Repito, el PRM no tiene una sola alcaldía exitosa.

En algunas no hay crisis pero tampoco satisfacción

Las quejas ciudadanas van desde Puerto Plata a Higuey, pasando por Santo Domingo Oeste, los Alcarrizos y San Cristóbal.

Cada intervención gubernamental es un reconocimiento de ineficiencia y no vivimos una época de tolerancia hacia la ineficiencia y mucho menos de resignación.

A las giras de la dirigencia para contener el apetito desmesurado por los puestos en la administración pública debe sumársele una asesoría técnica en el caso de que a los ediles le interese.

La población dominicana está aprendiendo a votar, le falta mucho pero está caminando. No habrá oferta exitosa del partido de gobierno si sus alcaldes no acaban de entender que los ciudadanos los eligieron para que presten un servicio de manera eficiente y honesta.