Phoenix y Milwaukee a las Finales de la NBA

Minutos después de la clasificación de los Milwaukee Bucks a Las Finales de la NBA, desde las oficinas de la liga lanzaron el calendario de la serie que define al campeón de la temporada 2020-21. El primer encuentro de Las Finales de la NBA entre Bucks y Suns se realizará el próximo martes 6 de julio en el Phoenix Suns Arena, y el segundo duelo se disputará dos días después en la misma sede. (Seguir leyendo…)

Here’s the complete NBA Finals schedule starting with Game 1 on Tues. July 6: pic.twitter.com/i2iXjE57qn

