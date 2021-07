Operación Chinchorro

Altagracia Salazar

Hoy cuando se conocerán medidas de coerción a un ex procurador el PLD intenta articular una campaña contra el ministerio público pero los intereses no lo permiten. Empezaron bocinas y abogados pero no pueden hacer equipo. Recuerden que los del Caracol están pendientes y el susto es grande porque pueden arrastrar hasta a los posibles defensores.

El ministerio público independiente está haciendo más daño al partido de Danilo que la derrota electoral.

Un encuentro con Leonel Fernández casi imposible hace unos días ahora es tema de conversación.

Danilo Medina ausente del aniversario de Juan Bosch, está buscando un bajadero a sus preocupaciones.

Dos hermanos en justicia, junto a su jefe de escolta, su procurador y el rancho ardiendo son un buen argumento.

Los abogados que cobraron adelante crearon un observatorio como cabeza de playa del ataque pero no ha sido exitoso. Ayer Dantés, secretario de justicia del PLD dijo que ese ministerio público no es independiente, pero…

Convencer a la gente de que son buenos y que los fiscales que han apresado a funcionarios de la actualidad no son independientes será harto difícil.

Los palos a ciegas no ayudan a Danilo y su gente y la desesperación parece conducir a un cierre de filas en el que Leonel Fernández se está cotizando como medallita de oro.