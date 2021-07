El influencer Luisito Comunica no pudo abordar un vuelo con destino a un país dentro de la Unión Europea a causa de que su padre fue inmunizado con la vacuna china, Sinovac. Misma que no está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Según relató desde su cuenta de Instagram, el influencer viajero se encontraba en una escala en el aeropuerto de Estambul, el Turquía, cuando no le permitieron abordar un segundo vuelo a su destino. (Seguir leyendo…)