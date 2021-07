Cofundador de Wikipedia: ya no confío en el sitio web que creé

UnHerd

Lo más probable es que, si alguna vez ha estado en Internet, haya visitado Wikipedia. Es el quinto sitio web más grande del mundo, con un estimado de 6.1 mil millones de seguidores por mes y sirve como una hoja de trucos para casi cualquier tema del mundo. Tan grande es la influencia de la enciclopedia en línea que es la obra de referencia más grande y «más leída de la historia», con hasta 56 millones de ediciones.

Pero la verdad sobre este proveedor de información supuestamente neutral es un poco más compleja. Históricamente, Wikipedia ha sido escrita y supervisada por una comunidad de voluntarios que colaboraron y refutaron afirmaciones contrapuestas entre sí. En palabras del cofundador de Wikipedia, Larry Sanger, quien habló con Freddie Sayers en LockdownTV, estos voluntarios «pelearían».

Esta batalla de ideas en la plataforma de Wikipedia formó una parte crucial del compromiso de la enciclopedia con la neutralidad, que según Sanger, se abandonó después de 2009. En los años posteriores, en temas que van desde Covid a Joe Biden, se ha vuelto cada vez más partidista, principalmente apoyando un punto de vista del establishment que representa cada vez más la “propaganda”. Esto, dice Sanger, es la razón por la que abandonó el sitio en 2007, describiéndolo como «roto irreparablemente».

Sobre el sesgo de izquierda de Wikipedia:

No puede citar el Daily Mail en absoluto. Tampoco se puede citar a Fox News sobre cuestiones sociopolíticas. Está prohibido. ¿Entonces que significa eso? Significa que si una controversia no aparece en los principales medios de comunicación de centro-izquierda, entonces no aparecerá en Wikipedia.

En covid:

Si miras los artículos que tiene Wikipedia, puedes ver cómo simplemente expresan la opinión del Consejo Económico Mundial o del Foro Económico Mundial, y la Organización Mundial de la Salud, los CDC y varios otros portavoces del establecimiento como Fauci: toman su señales de ellos … Hay una aplicación global de un cierto punto de vista, lo cual es asombroso para mí, asombroso para un libertario, o un conservador amante de la libertad.

¿De qué otras formas además de la política se transmite esa visión del establishment?

La medicina oriental se llama básicamente charlatanería en un lenguaje despectivo, bastante crítico, etc. Está hecho, aparentemente sin ningún tipo de escrúpulos. Luego, cuando se trata del cristianismo, el punto de vista sobre el cristianismo que se da es el liberal que se encontraría en las denominaciones principales y el catolicismo liberal en contraposición al punto de vista de tipo fundamentalista que cree en la Biblia.

Cómo se distorsionan las entradas de Wikipedia:

Hay empresas como Wiki PR, donde los escritores y editores pagados entrarán y cambiarán los artículos. Tal vez haya alguna forma de hacer que ese sistema funcione, pero no si los jugadores que están involucrados y a quienes se les paga no están identificados por su nombre; en realidad, se supone que deben ser identificados por su nombre y decir ‘representamos a esta firma’ si están registrado oficialmente con algún tipo de empresa de edición de Wikipedia. Pero no tienen que hacer eso.

¿Por qué está sucediendo?

Porque hay mucha influencia. Wikipedia es conocido ahora por todos por tener mucha influencia en el mundo. Así que hay un juego muy grande, desagradable y complejo entre bastidores para hacer que el artículo diga lo que alguien quiere que digan.

Sobre la adquisición de Big Tech:

Confiamos en medios como Facebook, Twitter y YouTube con nuestros datos, y les permitimos esencialmente apoderarse del mundo de los medios. Lo que les confiamos fue nuestra libertad y nuestra privacidad, que básicamente no nos iban a cerrar. Pero nos apuñalaron por la espalda, esencialmente.

¿Por qué es importante la neutralidad?

Quieres las herramientas para pensar en un tema … Cuando estamos tratando de obtener información básica para entender un tema, no queremos que nos guíen por la nariz, ¿verdad? Somos individuos libres que queremos tomar nuestras propias decisiones.