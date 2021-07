La salud de Boca de Piano

Fausto Mata por Instagram

«Antes de que se Vayan a inventar algo la gente le gusta la maldad, no hay ningún diagnóstico me están monitoreando y si Dios quiere todo estará bien y si no lo está también se lo diré…. tengo gente que me quiere y se preocupa, lo informo porque ya hay muchas personas que me han visto en Cedimat y de seguro pueden imaginarse cualquier cosa y subirlo a las redes por eso me estoy poniendo a lante por la gente que me quiere que son a los cuales me debo, bendiciones familia»