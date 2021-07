El prospecto dominicano Jasson Domínguez pega su primer jonrón profesional

Los Yankees son un completo desastre en El Bronx, diezmados por otro brote de covid-19 y un mal juego continuo.

Pero hubo al menos algunas buenas noticias en Tampa, ya que el principal prospecto dominicano Jasson Domínguez pegó su primer jonrón profesional para Low-A Tampa contra Lakeland el viernes por la noche.

Jasson Dominguez with his first career homer!

99 mph off the bat; 344 ft. pic.twitter.com/42FnnuwzQa

— Minor League Baseball (@MiLB) July 16, 2021