“Cabral era el pueblo de las aguas, ahora no tiene nada»

Munícipes de Cabral desesperados por falta de agua

El acalde del municipio señaló que la situación tiene años e INAPA no se ha preocupado en tirarle el ojo a Cabral para buscarle una solución. “Son problemas de años y no es posible que continuemos con el mismo problema, y entendemos que el problema se resuelve si tenemos un diálogo sincero, no es posible que el nivel burocrático de la institución de INAPA no le permita al centro de Cabral comprar una válvula”, precisó.

