Eduardo Estrella: ‘Solo tres senadores no están retirando el barrilito’.

El presidente del Senado y representante de Santiago, Eduardo Estrella, es de los legisladores que junto a los senadores de la capital, Faride Raful y de Santo Domingo, Antonio Taveras, no reciben el dinero del fondo de asistencia social mejor conocido como barrilito. Sin embargo, Estrella aclaró que esos recursos no son entregados “a la libre” a los senadores que lo reciben y que son auditados mensualmente por el departamento de auditoría del órgano.

“De los fondos sociales, yo diría en defensa de los senadores que lo toman, también la gente, mucha gente entiende que eso es algo que se le entrega y ellos se lo meten en el bolsillo, no, esos fondos también se auditan mensualmente, pasan por auditoría porque muchos de esos senadores, sobre todo en provincias pequeñas, dicen que a ustedes se les hace más fácil porque son de provincias grandes y no tienen tantos requerimientos, y usted por ejemplo requiere una ambulancia y se consigue fácil por cualquier institución; pero en una provincia de esas lejanas no aparece una ambulancia, no aparece algún equipo médico, hay que trasladar un paciente a otra provincia, entonces el senador la gente lo ve como el Padre Billini”, argumentó.