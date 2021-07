Aunque El Alfa aún no se ha pronunciado sobre el incendio a su Bugatti, el productor Santiago Matías informó que el artista no ha hablado con nadie y está sedado tras enterarse del hecho. “Traté de comunicarme con Alfa y con su equipo, sí me comuniqué con una gente de confianza que fue quien me dio luz verde de que sí era su vehículo (el Bugatti) y me dijo que El Alfa está sedado, está durmiendo porque eso le ha chocado demasiado”, dijo Matías. (Seguir leyendo…)

