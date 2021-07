Britney Spears se riega en Instagram

En una furiosa publicación de Instagram, Britney Spears dijo que «renuncia» a hacer presentaciones en vivo y criticó el control de su padre sobre sus asuntos. Durante semanas, la superestrella del pop ha estado suplicando a un juez en Los Ángeles que la libere de la tutela de años gobernada en gran parte por su padre, Jamie, elevando el interés mundial en su caso. (Seguir leyendo…)

Traducción de lo que dijo doña Britney:

“Para aquellos de ustedes que eligen criticar mis videos de baile … miren, no voy a actuar en ningún escenario pronto con mi papá manejando lo que uso, digo, hago o pienso 🚫🙅🏼‍♀️ 🚫 !!! ! Lo he hecho durante los últimos 13 años … Preferiría compartir videos SÍ desde mi sala de estar en lugar de en el escenario en Las Vegas, donde algunas personas estaban tan lejos que ni siquiera podían darme la mano y terminé recibiendo un contacto con la hierba todo el tiempo … lo cual no me importó, pero hubiera sido bueno poder ir al maldito spa de la madre 💆🏼‍♀️💆🏼‍♀️ !!!! Y no, no voy a ponerme mucho maquillaje e intentar intentarlo en el escenario de nuevo y no ser capaz de hacer un trato real con las remezclas de mis canciones durante años y rogar por poner mi nueva música en mi programa para MIS fans … así que renuncio !!!! ¡No me gusta que mi hermana se haya presentado en una entrega de premios y haya interpretado MY SONGS para hacer remixes! ¡Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente! Esta curatela mató mis sueños … así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es la única cosa en este mundo que es muy difícil de matar … ¡¡¡sin embargo la gente todavía lo intenta !!!! No me gustó la forma en que los documentales sacan a relucir momentos humillantes del pasado … ¡¡¡Ya he pasado mucho de eso y lo he estado haciendo durante mucho tiempo !! Y para las mujeres que dicen que es extraño la forma en que todavía tengo esperanza en los cuentos de hadas … ¡¡¡vete a la mierda 🖕🏼 !!!!! Como dije … esperanza es todo lo que tengo en este momento … tienes suerte de que publique algo … si no te gusta lo que ves, ¡¡¡deja de seguirme !!! ¡La gente trata de matar la esperanza porque la esperanza es una de las cosas más vulnerables y frágiles que existen! ¡¡¡¡Voy a leer un maldito cuento de hadas ahora !!! Psss si no quieres ver mi precioso trasero bailando en mi sala de estar o no está a la altura de tus estándares … ¡¡¡ve a leer un maldito libro 📕 !!!!!”