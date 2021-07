ARod vs. JLo

La batalla de los superyates de Saint-Tropez.

Terminaron su compromiso en abril de este año, explicando que se dieron cuenta de que eran ‘mejores como amigos’ y esperaban ‘seguir siéndolo’, en una declaración conjunta.

Pero parece que las exs Jennifer López y Alex Rodríguez quizás estén más preocupadas por superarse mutuamente en lo que respecta a sus planes de vacaciones mega-ricos, ya que ambos están alquilando superyates rivales en Saint-Tropez.

Mientras que el ex JLo de A-Rod, de 52 años, fue fotografiado besuqueándose con Ben Affleck durante el fin de semana, Alex, de 45 años, también fue visto retozando con la locutora rubia de la NFL Melanie Collins, en una embarcación igualmente impresionante y en la misma ciudad costera en el Riviera Francesa.

Sin embargo, eso no es rival para Valerie, el superyate con un precio actual de 110.000.000 de euros (129.817.600 dólares) donde ayer, se vio a Ben y Jen recreando escenas calientes de su video musical de 2002 Jenny from the Block.

El buque Valerie de Jen fue construido por Lürssen en 2011 y se sometió a una extensa remodelación en 2019, y tiene capacidad para 17 invitados en nueve camarotes bien equipados con espacio para una tripulación de 27 personas.

Aún así, Alex parecía estar más que feliz con su elegante crucero, ya que estaba acompañado por su reportera rubia de la NFL, quien aparentemente es ‘solo amiga’.

Según PageSix, Alex ha estado pasando el rato con amigos y familiares en el viaje, incluidos Eric y Jessie James Decker. Melanie es buena amiga de ellos. Todos son amigos y ella estará en su fiesta », dijo una fuente.

Además de estar vinculada a gente como la rubia estrella de Southern Charm Madison LeCroy, A-Rod ha permanecido soltera desde su separación con Jen, mientras que su romance con el ex Ben se ha acelerado, moviéndose a una velocidad vertiginosa.

Después de volar a la Riviera francesa en un jet privado de lujo, probablemente un Bombardier Global 7500, a un costo estimado de alrededor de $ 200,000, Bennifer fue rápidamente trasladado a su lujoso megayate de $ 130 millones en el Mediterráneo, donde fueron vistos intercambiando besos. y tiernos abrazos en la terraza.

‘¡Cincuenta y dos!’ declaró López en un video de Instagram, también celebrando un cumpleaños, mientras alardeaba con orgullo de su figura en bikini y una elegante bata de playa fluida mientras se pavoneaba en la cubierta del yate.

No se sabe quién paga el viaje, pero se dice que Affleck vale $ 150 millones, mientras que JLo es aproximadamente tres veces más que $ 400 millones. Mientras tanto, se rumorea que A-Rod tiene un patrimonio neto de 350 millones de dólares.

Rodríguez y López terminaron oficialmente su relación de cuatro años en abril, antes de que ella reavivara su romance con Affleck, con quien anteriormente había salido a principios de la década de 2000.

Affleck y López ahora parecen haber reavivado por completo su romance, después de volverse ‘oficiales’ en una foto del Instagram de la actriz Leah Remini que los mostraba dulcemente abrazados el 15 de julio.

A principios de esta semana, People afirmó que está ‘locamente enamorada’ del novio Affleck y siente que estarán juntos a partir de ahora.

La pareja se volvió a enamorar rápidamente después de reunirse hace unos meses, y una fuente le dijo a E! Noticias de que la pareja de celebridades está ‘totalmente comprometida entre sí’, aunque ambos han acordado que no tienen prisa por volver a casarse.

Ahora sin ocultar su romance reavivado con Affleck, la artista de triple amenaza también publicó una foto de Instagram que la muestra intercambiando un beso apasionado con la dos veces ganadora del Oscar.

El increíble yate en el que se alojará la pareja amada es el Valerie, actualmente en el mercado por $ 130 millones y vendido por Dynamiq Brokerage.

La pareja podrá pasar tiempo juntos con siete habitaciones en seis cubiertas en las que disfrutar del viaje.

El tema del bienestar se extiende por todas partes con una sala de vapor e incluso un Hamman, que se dice que está decorado con mosaicos según Boat International. También hay salas de masajes y espacios para tratamientos de belleza.

Un gimnasio con vista panorámica al mar se abre a un espacio al aire libre con espacio para comer y una fuente que se ilumina por la noche.

Lanzado en 2011, el barco tiene seis cubiertas, todas servidas por un ascensor y tiene una piscina a bordo de 20 pies de largo y un jacuzzi, que es uno de los cinco espacios al aire libre.

Con un gimnasio a bordo y una espectacular zona de comedor al aire libre, el barco fue diseñado pensando en el icónico hotel Claridge’s de Londres.

La cubierta principal y el salón están diseñados para albergar y se centran alrededor de un piano auto-ejecutable de diseño único. La cubierta de proa tiene espacio suficiente para que aterrice un helicóptero.

Las cubiertas superiores contienen un salón, cine y varias cabinas.

Chequea todas las fotos aquí…