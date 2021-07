Rafaelina Bisonó presenta nuevo programa

Santo Domingo.- Tras más de 16 años en los medios de comunicación como presentadora de noticias, Rafaelina Bisonó hace su sueño realidad: tener por primera vez su propio programa conducido y producido por ella.

Se trata de “Al Límite”, una propuesta con la que se identifica totalmente porque es un contenido humano, social y comunitario.

En entrevista con LISTÍN DIARIO la presentadora ofreció todos los detalles de este espacio que llega a los televidentes el próximo lunes 12 de julio a través de CERTV canal 4 a partir de las 10:00 de la noche.

“Al Límite es mi sueño hecho realidad. Es un programa con el cual me siento totalmente identificada; con contenido humano, social, sensible, comunitario, cercano… es escuchar a la gente, ir a los barrios a hacer exteriores, entrevistarlos, escuchar sus reclamos y tratar de buscarle solución, pero también no resaltar lo bueno de esa persona”, expresó emocionada.

Desafío

La periodista dijo que sacar este proyecto televisivo, específicamente en este tiempo de pandemia y en un momento donde las redes sociales tienen un auge importante, ha sido todo un reto, pero está confiada y con las expectativas muy alta de que el público que la ha seguido en todos estos años de carrera la apoyará como lo han venido haciendo.

“Yo creo que fui muy osada en sacar este proyecto propio en la circunstancia que está viviendo el país y el mundo tanto como la pandemia y la crisis y más que en la televisión ahora mismo mucho de las grandes figuras reconocidas han decidido irse a la radio porque es menos costosa o se han ido a los canales de YouTube a nivel digital la inmediatez de las redes sociales pero yo sigo apostando a hacer una buena televisión”, manifestó Lina al momento de explicar que “Al Límite” tendrá presencia en estas plataformas.

Nueva etapa

El año pasado pasó a formar parte del canal 4, expresó que la hace muy feliz tener este proyecto, el cual se venía materializando desde hace unos meses.

“Me siento muy contenta con este proyecto. El tener mi propio programa por primera vez producido y conducido por mí luego de haber trabajado por tantos años presentando noticias, trabajando en programas en la parte de producción, pues hoy hacemos de nuevo reto de verdad que estoy muy agradecida y honrada de parte de la dirección de ser CERTV que me ha acogido desde hace un año”.

Sobre el programa

“Al Límite” está concebido como un programa fijo, donde el público puede esperar un contenido fresco y diferente con el sello personal de la periodista.

Además “van a conocer más a fondo mi otra faceta, van a ver un contenido distinto y de calidad sobre todo que hace falta en la televisión dominicana. Es un programa que no va a ser aburrido y que va a estar a la altura de competir con cualquiera de los que están en ese horario en la televisión local”, comentó.

La madre

Aparte de esta nueva aventura en la que se embarca, Rafaelina es madre de dos niños, Max y Miranda, de siete y ocho años respectivamente. Al igual que también continúa con su rol de presentadora de noticias en la emisión estelar de “4RD Noticias” y realizando relaciones públicas y maestría de ceremonias.

“Enfrento a un gran reto, pero lo asumo. Creo que hay tiempo para todo debajo del sol y que Dios le da a uno herramientas para desenvolverse”, afirmó la presentadora.

Recorrido

Rafaelina Bisonó no tenía en mente convertirse en periodista o presentadora de noticias. Desde que culminaron sus estudios secundarios su norte siempre fue estudiar administración de empresas, debido a que su familia tiene negocios propios. Sin embargo, la vida tenía otros planes para ella.

Empezó en Televida como lectora de noticias donde estuvo por cinco años, luego entró a trabajar en Telemicro para el programa “Zona 5”, en el año 2007, dedicándose a hacer reportajes.

En el 2010 sale de Televida y entra como lectora de noticias en la emisión vespertina de Telemicro y luego en la emisión estelar del mismo canal.

Con la llegada del Covid -19 los canales locales se vieron obligados prescindir de parte de su personal y como Rafaelina tenía dos trabajos en la misma empresa, Telemicro decidió dejarla solo en “Zona 5”.

Sin embargo, dos semanas después de su cancelación pasó a formar parte los nuevos talentos del canal cuatro y así se convirtió en la cara nocturna de las noticias de ese canal.

Nelson Marte da la bienvenida

Durante el lanzamiento realizado en las instalaciones de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, el director general, periodista Nelson Marte, dio la bienvenida a este nuevo proyecto que forma parte de la meta de conformar “una programación informativa, orientadora, edificante, divertida, amena y de servicio a la sociedad y el Estado, en un clima organizacional eficiente y que brilla por la transparencia en nuestras actuaciones”.

“La actual gestión de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, los integrantes de su Consejo de Administración, los directores y encargados departamentales y los principales cuadros y empleados, vinimos a establecer un antes y un después en la historia de esta institución”, comentó Marte.

Sobre Rafaelina Bisonó resaltó que “es hoy una de nuestras presentadoras estrella, y ha cultivado con acierto el periodismo de investigación”.

“Mas es su sensibilidad social, su preocupación por arrimar el hombro y apoyar la mano amiga en el necesitado, lo que la han llevado a cultivar la comunicación de investigación social para contribuir a solucionar situaciones que sólo esperan por un doliente de las necesidades de la gente”, manifestó Marte.

Más sobre el programa

Algunos de los segmentos con los que contará el programa cada semana, son: Dominicano Al Límite, que busca resaltar a nuestros nacionales que han realizado acciones, hazañas y logros; Mujer Al Límite, segmento dedicado a una entrevista especial para conocer mujeres que cuenten un testimonio impactante de vida y que haya trascendido por su aportes altruistas en áreas sociales, política, culturales, educativo, religioso y otras secciones dedicadas a conocer personalidades vinculadas al arte y lugares emblemáticos del país.

Actualidad

Rafaelina es la presentadora de la Emisión Estelar de 4RD Noticias por CERTV y por primera vez asume el reto de conducir y producir su propio programa de televisión.