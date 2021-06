Guerrero Jr. recupera liderato jonrones en MLB

Vladimir Guerrero Jr. conectó este sábado ante los Astros de Houston su jonrón 18 de la temporada de 2021 para ubicarse en la cima de los líderes en vuelacercas de la MLB. La joven promesa de los Azulejos de Toronto castigó al lanzador José Urquidy en la parte baja del quinto inning para remolcar dos carreras y seguir afianzándose dentro de los favoritos para el MVP de la Liga Americana. (Seguir leyendo…)

Vladdy Jr. takes the HR lead with his 18th of the season 💪

(via @BlueJays)pic.twitter.com/y5qtQutHZF

— Yahoo Sports (@YahooSports) June 5, 2021