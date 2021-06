Vanessa Bryant mostró todo su quille en su cuenta personal de Instagram al enterarse que Nike sacó unos tenis en honor a Kobe y Gianna sin su autorización. Pero el conflicto no es solamente este, la viuda del deportista asegura que fue ella misma quien diseñó estos zapatos pero luego decidió no hacerlos y no firmó ningún contrato de autorización de venta con la marca. [Fuente…]

Chequea el mensaje original: