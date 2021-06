Fuerte desahogo del cineasta Tabaré Blanchard sobre Premios Soberano

Tabaré Blanchard

«Ante la falta de ética de Acroarte y los premios soberanos, de un reconocimiento póstumo a la memoria de nuestros grandes del arte y la cultura dominicana: Johnny Pacheco, creador de la salsa y de Fania All-Stars, de nuestros Victor Victor, artista/poeta/productor/gestor cultural, y la gran diseñadora Jenny Polanco, trágicamente fallecidos por Covid19, y nuestro icono cultural Jack Veneno, entre otros. Y a la falta de profesionalismo y tacto para con el manejo hacia muchos de los nominados, a partir de hoy renuncio a absolutamente toda relación, invitación o nominación en la que me vea relacionado, ya sean videos musicales o películas futuras, hasta tanto no exista una revisión, reestructuración y renovación en las instituciones sobre las cuáles cae el peso de evaluación, selección, producción y organización de los premios.

Además de una excusa pública al pueblo dominicano ante tal error, tomando en cuenta que se autodenominan “el máximo reconocimiento al arte y la cultura dominicana”.

Los premios han demostrado en sus últimas entregas que no son del arte y la cultura, sino más bien del entretenimiento y la farándula, siendo ahora otra plataforma más de proyección hacia el género urbano, que por lo general (no todos) proyecta lo peor de nuestros valores culturales y sociales, con muy poco arte. Qué irónico!

No se molesten en tomarme en ‘consideración’ ni a mi, ni a ninguno de mis proyectos, puesto que no me siento representado ni en forma ni en fondo.

Para ustedes, hasta tanto no se revisen, yo también he muerto.

A los demás grandes artistas y propulsores de la cultura dominicana que se respetan, y que respetan el valor del arte y la cultura reales dominicanas, les digo hoy: Piensen un minuto en Johnny, Vitico, Jenny, Jack, y Yaqui Núñez. Está en nosotros el accionar para que no muera el verdadero arte dominicano, si ésta es la maxima plataforma que les ha de reconocer.

Veamos, ahora, quiénes son artistas que se respetan, apoyan y respetan, y quiénes son lo contrario.

#yotambienhemuerto

Taba Blanchard. Junio 2021.