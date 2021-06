En la entrevista que brindó el cantante de “Tal vez” a la revista de espectáculos, contó cómo fue para él aquel momento de sinceridad que le cambió la vida: “El momento en el que me liberé, y que pude ser literalmente yo mismo, no tienen idea la cantidad de amor que recibí. Mi música no es para homofóbicos, mi entretenimiento es para la gente que cree en el amor”. (Seguir leyendo…)