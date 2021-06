‘La policía es el problema no la solución’ (video)

Altagracia Salazar

Ayer un «tuit » del colega José Monegro señalaba cómo el plan piloto de seguridad ciudadana en el sector Cristo Rey enfrentaba como principal obstáculo la corrupción y la falta de credibilidad de la policía entre los miembros de la comunidad.

Eso no es nuevo, esa corrupción es tan arraigada que arrastró a los fiscales barriales que actúan casi siempre en complicidad con el uniforme.

Cuando yo era estudiante universitaria la guagua que nos traía a la universidad y que hacía la ruta Baní -Santo Domingo se detenía un día de la semana a dejar una fundita en un destacamento policial en San Cristóbal. Eso cambió me dicen que ahora es institucional y que los grupos de choferes descuentan a sus asociados la tajada de la policía. Insisto nada de eso es noticia.

El tema es la pandemia y el esfuerzo por controlar las aglomeraciones de personas que deciden arriesgar su vida y de paso las de los demás.

Aunque en las redes sociales se atribuyen los famosos teteos a la improvisación de barrios populares la realidad es que las fiestas se anuncian y las que no se anuncian se convidan y son en lugares céntricos.

Tengo imágenes de Piantini y convocatorias en La Venezuela. Los vecinos los denuncian, llaman al 911 pero no hay manera de que la policía se de cuenta y haga cumplir la ley.

Cerrar los ojos ante la realidad de la corrupción en mediana escala porque no es pequeña no ayuda a enfrentar una situación y menos en momentos de crisis.

Personalmente creo que la policía es insalvable pero quiero recomendar que por lo menos por ahora guarden las formas. No es posible que un solo policía se entere de todos estos lugares de entretenimiento abiertos mientras la mayoría de la población se acoge a las restricciones. O to toros o to vacas.