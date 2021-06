China publica nuevas imágenes de Marte

La Administración Espacial Nacional China (CNSA, por sus siglas en inglés) ha publicado este fin de semana nuevas imágenes a color de la misión Tianwen-1 y la llegada de su róver Zhurong a Marte. (Seguir leyendo…)

China released new photos and visuals captured by Tianwen-1 Zhurong Mars probe during the country's first landing and roving exploration on the red planet on Sunday. pic.twitter.com/EJ3uiGQv6j

— Global Times (@globaltimesnews) June 27, 2021