‘La lucha contra la corrupción necesita recursos’

Altagracia Salazar

Al decidirse un ministerio público independiente a pesar de que la constitución le permitía designar a quien quisiera el presidente de la República se sobrepuso a sus propios intereses y a los de muchos de sus compañeros que respaldaron la lucha contra la corrupción, pero solo cuando se trataba de los corruptos del pasado.

En 10 meses de gestión Abinader se ha llevado a dos ministros, tres viceministros, un director y un administrador general sin que existiera una sentencia definitiva en su contra pero si fuertes indicios de conexión con la corrupción. El ministerio público independiente y dispuesto a investigar ha sido el mejor aliado en su compromiso por la transparencia.

Esto hay que recordarlo en momentos en que se prepara un presupuesto complementario y que la procuradora general de la república recuerda que recibió un ministerio público endeudado hasta los tuétanos, con un personal supernumerario porque YANALAN dejó en la nómina la estructura con la que aspiraba llegar a la presidencia de la república y los compromisos creados con la desvinculación de personas que no se sabía para qué servían.

El presidente y su gobierno tienen que demostrar su compromiso en contra la corrupción con recursos para los soldados que están luchando esa batalla que es la más importante para la democracia dominicana en estos momentos.

La corrupción política que ha diezmado por un lado el erario y por otro nuestra institucionalidad democrática solo se enfrenta con la certeza de que todo el que roba y todo el que trafica caerá preso.

El indiscutible respaldo de la población a la procuradora y sus adjuntos no es suficiente sino hay recursos especializados para hacer eficiente una investigación frente a ladrones sofisticados y formados incluso internacionalmente.

Danilo Medina dejó contratos firmados para diez años de gobierno, alguileres de inmuebles por hasta 20, funcionarios con contratos de lujo que no se sabe como salir de ellos y todo eso termina en un tribunal.

En las manos de Luis Abinader está el pandero que tocará si el ritmo que debe seguir la lucha contra la corrupción que es el sueño por el que caminamos millones de dominicanos aquí y en el resto del mundo.