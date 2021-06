Muere youtuber Kipsta a los 17 años

El youtuber Kipsta falleció a los 17 años tras someterse a una operación de corazón.

El adolescente, cuyo verdadero nombre era Alex, sufría de insuficiencia cardíaca y se esperaba que la operación pudiera salvarle la vida.

Su hermana compartió la noticia en su cuenta de Twitter, escribiendo: ‘Helllo, como todos ustedes ya saben, mi hermano falleció hoy.

“Tuvo una operación muy dura que duró 7 horas pero su corazón no pudo soportarlo más, estaba demasiado débil para sobrevivir. El cielo ganó otro ángel, fue mi roca, mi todo. RIP Alex x’.

Ella agregó: «¡Muchas gracias a quienes apoyaron a Alex durante su viaje al hospital, todos ustedes han sido tan increíbles! ¡Todos lo mantuvieron en marcha y le dieron la energía para continuar!

“Todos los mensajes mantuvieron la cabeza en alto. Continuó gracias a todo el buen apoyo que tuvo de Twitter. RIP Alex «.

En las semanas previas a su muerte, Alex se sinceró con los fanáticos sobre su próxima cirugía cardíaca. Era conocido por mantener una actitud positiva durante sus estancias en el hospital, incluso con sus videos de «Reseñas de hospitales».

Helllo , as you all might already know my brother passed away today 💔🙏🏻he had a very hard operation which lasted 7 hours but his heart couldn’t take it anymore ,he was too weak to survive. Heaven gained another angel 👼 he was my rock my everything . RIP Alex 😪👼💔x pic.twitter.com/BRfbZIQfra

— Sir. Kipsta (@KipstaUnited) June 11, 2021