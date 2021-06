Un colaborador de CNN que estuvo ausente ocho meses tras masturbarse en una conferencia por Zoom con colegas de la revista The New Yorker, volvió al aire este jueves. Jeffrey Toobin, un destacado analista de asuntos legales de la CNN, aparentemente en forma inadvertida se expuso en octubre durante una videoconferencia con colegas de la revista The New Yorker, en la que también trabaja. (Seguir leyendo…)

