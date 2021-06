Los cuarto$ de Jean Alain

Altagracia Salazar

El exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, declaró bienes por 214,033,353 millones de pesos a su salida del puesto. No es una cifra exagerada para la generación de funcionarios del PLD que en la mayoría de los casos no puede explicar la suerte con la que han logrado acumular fortunas más que increíbles.

Hace unos años el periódico Diario Libre destacó los millones que se juntaban solo en una reunión del Comité Político del PLD superaban los dos mil millones y los números llamaban a la reflexión porque es harto conocido que las fortunas de estos profesionales de éxito, como los definiera Reinaldo Pared, se construyeron estando en el gobierno.

Lo que una no acaba de entender es cómo personas que manejan tan bien las finanzas personales fueran tan malos para manejar las publicas para lo que cuentan con personal especializado y supongo que competente.

Si usted busca la operación Coral todos esos guardias que tienen salarios deficitarios tienen mansiones de lujo. Si busca el pulpo y el pulpo eléctrico los millones brotan como hojas de palo.

En una carta dirigida a todos sus subalternos, la procuradora general de la República explica el déficit de esa institución que supera los 3, 700 millones de pesos. Y una se pregunta como se puede llegar a esos números en un ministerio público que no investigaba nada que no sometía nada y que andaba apurado en menesteres de construcción como si fuera ministerio de Obras Públicas.

Los edificios azules construidos como CCR pululan por todo el país sin esperanza de que se terminen por el momento. Sé que algunos son auditados y que lo que se ha encontrado es maco y cacata.

YANALAN dejó una herencia maldita como son las deudas. Y esa no es la peor parte. Algunas fuentes indican que hay gente en el ministerio público que está aprendiendo de prioridades.

Hay que pedir que el gobierno central atienda esto en el presupuesto complementario que va a ser sometido en estos días. Pero hay que pedirle al ministerio público que apure las investigaciones sobre aspectos de la pasada gestión que comprometen responsabilidades.

Después de todo los edificios azules de YANALAN están a la espera de inquilinos.