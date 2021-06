Los Yankees logran insólito triple play… y tal vez no fue su mejor jugada defensiva del juego contra Toronto.

El segundo triple play de los Yankees en la campaña luego de uno logrado en Minnesota hace menos de un mes fue en una acción muy extraña, acaso inédita en las Ligas Mayores.

We'll order another triple play, please. pic.twitter.com/RG3NDiI4kE

