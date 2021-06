El boxeador estadounidense Gabriel Rosado se enfrentó este sábado al uzbeko Bektemir Melikuzíyev durante un combate que se celebró en El Paso, Texas. En el tercer asalto, el norteamericano profirió un nocaut, que fue tan veloz, que resulta difícil observarlo si no se hace a cámara lenta. (Seguir leyendo…)

GABE ROSADO WITH THE KO OUT OF NOWHERE 🤯 pic.twitter.com/mOEAP2SChG

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 19, 2021