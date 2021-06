El novato Kim Ha-seong pegó un jonrón de dos carreras que desempató el juego con dos outs en la pizarra en la octava, tres entradas después de que reemplazó al estelar lesionado Fernando Tatis Jr., y los Padres de San Diego superaron el sábado 7-5 a los Rojos de Cincinnati. (Seguir leyendo…)

Fernando Tatis Jr. was a little slow to get up after a diving effort on this play. pic.twitter.com/5ejcM4leQr

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 20, 2021