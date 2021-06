Felix Baez

«He vuelto a redescubrir el paraíso: República Dominicana. He vuelto a visitar esos lugares tan llenos de luz, tan llenos de vida. Lugares que esconden una magia pura y caribeña. Lugares que nos reciben con los brazos y el corazón. República Dominica tiene de todo y para todos. Desde el punto más alto hasta la costa más azul, el paraíso te va a encantar. De eso no me quedan dudas.»