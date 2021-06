Elefante con hambre

Un elefante destruye la pared de una casa en Tailandia para ‘saquear’ la cocina.

Un elefante hambriento ocasionó daños materiales en el hogar de una familia en el sur de Tailandia al destrozar la pared de la cocina para acceder a los alimentos de la vivienda.

A family in Thailand awoke to a hungry Asian elephant busting through their wall and rummaging in the kitchen. The elephant, which is reportedly known to occasionally cause trouble for humans in the area, was likely attracted to the smell of food 🐘 pic.twitter.com/0mKGU9azWF

— NowThis (@nowthisnews) June 21, 2021