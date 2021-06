Trump «cree que será reinstalado como presidente en agosto»

Según los informes, Donald Trump cree que será reinstalado en la Casa Blanca como comandante en jefe en los próximos dos meses. El informe llega cuando Trump enfrenta una posible acusación y regresa al campo de batalla electoral.

Trump «ha estado diciendo a varias personas con las que está en contacto que espera que lo reincorporen en agosto», tuiteó la reportera del New York Times Maggie Haberman el martes por la mañana. Añadió entre paréntesis: «No, así no es como funciona, sino simplemente compartiendo la información».

Haberman continuó diciendo que las aparentes conversaciones de Trump «no sucedían en el vacío», sino que «sucedían cuando enfrentaba la posibilidad de una acusación del fiscal de distrito de Manhattan».

El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr, convocó a un gran jurado el miércoles pasado para sopesar las pruebas contra Trump y la Organización Trump, lo que sugiere que el fiscal de distrito está convencido de que ha encontrado pruebas de actividad delictiva.

Trump has been telling a number of people he’s in contact with that he expects he will get reinstated by August (no that isn’t how it works but simply sharing the information). https://t.co/kaXSXKnpF0

— Maggie Haberman (@maggieNYT) June 1, 2021