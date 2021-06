Actor de ‘La ‘Momia’, gordísimo

El actor Brendan Fraser parecía casi irreconocible mientras asistía al estreno de una película en Nueva York.

La estrella de Hollywood de 52 años, que saltó a la fama después de su papel en George Of The Jungle (George de la Jungla) y The Mummy (La ‘Momia’), hizo una rara aparición en la alfombra roja anoche para la proyección de No Sudden Move durante el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York.

Brendan interpreta a Jones en el próximo éxito de taquilla y se le unieron sus compañeros de reparto David Harbour y Jon Hamm en el evento.

Pero se veía dramáticamente diferente, ya que interpreta a Charlie, un recluso de 600 libras para la película The Whale, dirigida por Darren Aronofsky. (Ver más aquí…)