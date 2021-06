Se vistió mujer pa’ impedir la boda de su amante

India.- Todo fue orquestado por un caballero que intentó ver a la novia el día de la boda para hablar con ella y tratar de convencerla de que no se casara, ya que era ¡su amante! El hombre ideó un plan en donde se le ocurrió precisamente lucir como si se tratara de la novia. Así que se vistió como mujer para así tratar de engañar a los presentes. Se maquilló, se puso vestido, sandalias y velo y así ingresó al lugar en donde se celebraría el enlace matrimonial. Sin embargo, el engaño fue descubierto muy pronto. (Seguir leyendo…)

India is a country of lovers…A guy dressed up like a bride to meet his lover who was getting married. In Uttar Pradesh Bhadohi….This happens only in India pic.twitter.com/pQQAfO3tz4

— Aditya Bidwai (@AdityaBidwai) June 2, 2021