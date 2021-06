A cacerolazo limpio

(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

No hay aire acondicionado en la carcelita de Ciudad Nueva. Tampoco hay ventanas a prueba de ruidos. YANALAN y compartes escucharon las cacerolas en medio de una ola de calor. La entrevista, única y especial, fue su ultimo momento de glamour.

Varios sectores se unieron al Cacerolazos en apoyo a la detención de Jean Alain Rodríguez. Es lamentable que un ser humano se gane tanto repudio de sus compatriotas, aplica para los que estaban y para los que están.#Cacerolazo#OperacionMedusa#ElLiderTendencias pic.twitter.com/LLgK2AxDQy — Manuel Rojas (@Manuelrojasrod) June 30, 2021

Hay que prepararse para escuchar a Rainery Medina Sánchez que será la testigo estrella del ministerio público en un proceso en una medida de coerción para la que la gente está comprando palomitas.

YANALAN ha estado en dos programas uno de radio y otro de televisión en los que no ha recibido preguntas incomodas. Está acostumbrado a eso. Nunca permitió preguntas en sus ruedas de prensa. De las pocas veces que opiné en un lugar donde trabajaba y salí por sugerencia del entonces procurador, fue que para que mandar un periodista a una rueda de prensa sin preguntas que no era más una declaración.

No sé si frente a los fiscales se pueda hacer lo mismo, porque no manejo el derecho. Desconozco si se está obligado a contestar las preguntas de los investigadores.

En la radio se sentía en la posibilidad de defenderse en la televisión hizo un acto de contrición. Hay que esperar el papel que asumirá frente a quienes no hace mucho eran sus subalternos.

YANALAN no tiene dolientes, su madre estaba preocupada por sus trastos, su partido pide que se guarden las formas. Suerte que conserva lealtades en el bocinerío. Mucha gente de los medios de comunicación cobraba en la procuraduría y eso lo veremos en unos días.