Robot chino inicia exploración en Marte

El róver chino Zhurong abandonó este sábado la plataforma en la que se encontraba desde que aterrizó en Marte el pasado 15 de mayo y descendió por una rampa para empezar su misión de explorar el planeta, anunció la Administración Espacial Nacional de China (CNSA). (Seguir leyendo…)

China’s Mars rover #Zhurong has left the lander & is driving on the Martian surface, according to CNSA. Photos taken by rear hazard avoidance camera from social media: pic.twitter.com/N8Ei1M4FHL

— Yong Xiong (@yongxiong2008) May 22, 2021