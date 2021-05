El primer triple play de los Yankees desde 2014

Gleyber Torres conectó un un jonrón y añadió un sencillo en la novena entrada para remolcar la carrera con que los Yankees de Nueva York superaron el viernes 2-1 a los White Sox de Chicago. Momentos antes del batazo decisivo del venezolano, los Yankees lograron un triple play que resultó crucial. Nueva York se llevó así la victoria, tras una de las muestras más deslumbrantes de pitcheo abridor en la historia de las Grandes Ligas. (Seguir leyendo…)

The @Yankees turn their first triple play since 2014 and it was a clutch one!

(MLB x @BudSelect) pic.twitter.com/KESiicePIs

— MLB (@MLB) May 22, 2021