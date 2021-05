Wander Franco es uno de los nombres que más se escuchan en el ambiente de las Grandes Ligas sin que el jugador en cuestión haya debutado. No es para menos, el dominicano es el prospecto número 1 este año según el ranking publicado por la MLB. (Seguir leyendo…)

Chequea la tarjeta autografiada:

Final Sale Price: $198,030

An all-time record for any Wander Franco card. pic.twitter.com/LyrfHhBiQU

— Goldin Auctions (@GoldinAuctions) May 23, 2021