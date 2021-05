Virgin Galactic completa vuelo espacial exitoso

The Verge: Virgin Galactic completó su primer vuelo espacial exitoso en más de dos años este sábado, con su nave espacial tripulada VSS Unity llevada a una altitud de más de 44,000 pies y descender con seguridad a la Tierra.

El avión piloteado por C.J. Sturckow y Dave Mackay, despegó de Spaceport America, en Nuevo México, alrededor de las 10:35 a.m. ET. alcanzando su mayor altura alrededor de las 11:30 a.m. ET, y luego descendió de vuelta a la atmósfera de la Tierra, aterrizando alrededor de las 11:43 a.m. ET en la misma pista del puerto espacial América donde comenzó su vuelo.

El vuelo de prueba de este sábado, que también llevó cargas útiles de investigación para el programa de oportunidades de vuelo de la NASA, es el último paso hacia el objetivo de Virgin Galactic de un programa de turismo espacial. La compañía tiene unas 600 reservas de boletos en futuros vuelos espaciales, que cuestan alrededor de $250,000 dólares cada uno. Unity es capaz de transportar hasta seis pasajeros y dos pilotos.

Fue el primer vuelo espacial de Virgin Galactic desde 2019, y el tercero que ha completado. Los dos primeros vuelos de Unity, a finales de 2018 y principios de 2019, se llevaron a cabo en las instalaciones de prueba de la compañía en el puerto aéreo y espacial de Mojave fuera de California. Virgin Galactic más tarde trasladó sus operaciones a Spaceport America, donde planea llevar a cabo todos sus vuelos turísticos comerciales. La compañía tuvo que abortar su primer intento de vuelo en la nueva instalación en diciembre, después de que el motor de Unity se cortara temprano antes de su descenso a la Tierra.

Delighted to be on the flightline to watch @VirginGalactic’s first human spaceflight from the majestic Spaceport America @Spaceport_NM #UNITY21 pic.twitter.com/FcpCxJcjqS — Richard Branson (@richardbranson) May 22, 2021

Virgin Galactic dijo en febrero, que tiene un total de cuatro vuelos espaciales planeados este año. El siguiente está programado para tener dos pilotos y cuatro empleados de Virgin Galactic como pasajeros, y un tercer vuelo está programado para tener al fundador de Virgin, Richard Branson, a bordo. El vuelo cuatro está destinado a ser un vuelo comercial para la Fuerza Aérea Italiana, que debería generar 2 millones de dólares en ingresos.

Las fechas para los futuros vuelos de Unity aún están por anunciar.

Contenido traducido de Theverge.com