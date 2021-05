El momento exacto en que un balcón se desplomó durante una fiesta en una casa frente al mar.

Al menos siete personas resultaron heridas tras el colapso de la estructura, dos de ellas están en estado crítico. Las autoridades investigan qué causó el accidente.

NEW 🚨 Video of a balcony collapse in Malibu, California that injured several people pic.twitter.com/WKPnyVnQY0

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 9, 2021