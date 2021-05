Tulile dice que el merengue «no existe en este momento»

El intérprete de merengue de calle, Manny Rivera, mejor conocido como El Rey Tulile expresó que “en este momento el merengue no existe, la salsa está por arriba del merengue, la bachata está por arriba del merengue y cualquier género está por arriba. Estas declaraciones la ofrecieron a la comunicadora Colombia Alcántara para su plataforma de Al Tanto TV donde además dijo que eso sucedía porque los exponentes de merengue están echados haciendo la misma música con los mismos arreglistas.

El exponente de “La Cuca” dijo que se encuentra luchando y preocupado por hacer música que tenga los códigos de ahora, ya que la juventud no está conectando con esas letras de merengue.

El Rey Tulile, hizo un reencuentro de su carrera y recordó que todo lo que están haciendo los urbanos actualmente ya él lo hizo en el 2000 en el ámbito de controversia y vestimenta, destacando la histórica vez que se vistió de novia para cantar en el United Palace: “Ese día a las cuatro de la tarde me estaban sudando las manos y yo agarré y bajé al Liquor Store y compre una chatica y comencé desde las cuatro de la tarde a beber y cuando fui a tocar a las ocho de la noche ya no me importaba nada y arranqué con «Cuquita» todo el público se paró y yo sentí que todo se me engranojo”.

El artista criticó que en la música urbana se use un lenguaje tan explícito y que deje poco a la imaginación.