Nombres de calles y edificios si viviéramos en ‘Era de Trujillo’

Si tras la muerte del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina en mayo de 1961 no se hubiese despertado un interés nacional por cambiar o restituir nombres de calles y edificaciones, la gente no viviría hoy en Santo Domingo sino en Ciudad Trujillo, los conductores no transitarían por la autopista Las Américas sino por la General Doctor Rafael Leonidas Trujillo hijo, no se cruzaría el puente Juan Pablo Duarte… (Seguir leyendo…)

*Relacionado: Declaran el 30 de mayo “Día de la Libertad”