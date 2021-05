P Diddy cambia su segundo nombre

P Diddy cambia legalmente su segundo nombre a «Love», lo que significa que Sean John ya no existe: «¡Es oficial!»

P Diddy ha cambiado su nombre una vez más, y esta vez es legal.

Sean John Combs ahora será conocido como Sean Love Combs, y compartió una foto de su nueva licencia de conducir para demostrarlo.

El fundador de Ciroc vodka no pudo contener su emoción cuando se dirigió a Instagram el lunes para actualizar a los fanáticos sobre el cambio de su segundo nombre cuando escribió: ‘Mira lo que acabo de recibir en el correo hoy… [corazón negro, estrella fugaz, estrellas, y emojis de relámpagos]

‘¡¡¡ES OFICIAL!!! BIENVENIDO A LA ERA DEL AMOR.

De hecho, el hombre de 51 años estaba tan emocionado por todo eso que no pareció preocuparse por el hecho de haber revelado detalles privados como su firma, dirección de Florida y su número de licencia de conducir.

Diddy, que cambió su nombre de Twitter e Instagram a Love, también compartió una foto de sí mismo escribiendo en un cuaderno con la progresión de sus alias que fueron Puffy, Puff Daddy, P. Diddy, Diddy y, por último, Love.

Look what I just got in the mail today… 🖤💫✨⚡️IT’S OFFICIAL!!! WELCOME TO THE LOVE ERA. pic.twitter.com/n6FUjzsqvP

— LOVE (@Diddy) May 3, 2021