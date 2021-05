Crean el primer sable de luz ‘real’

Disney Parks publicó un clip muy corto de lo que parece ser un sable de luz en funcionamiento el martes 4 de mayo, que se conoce como el Día de Star Wars gracias a un juego de palabras en inglés: “May the 4th be with you” (que en español sería “Que el 4 de mayo te acompañe”).

El clip de 13 segundos muestra a una actriz de Disney vestida como Ray, la heroína de “Star Wars” encendiendo un sable de luz con una cuchilla de luz sólida y retráctil que se extiende desde la empuñadura, tal como en las películas. Sin embargo, este no es un efecto visual o un truco de cámara, pues es tan real como un sable de luz puede llegar a ser en esta galaxia. (Seguir leyendo…)