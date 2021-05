Las nuevas revelaciones del príncipe Harry: suicidio, romo y drogas

El príncipe Harry le ha dicho a Oprah Winfrey que a su esposa Meghan Markle no se suicidó porque no quería que él perdiera a ‘otra mujer en mi vida’.

En su nueva serie documental, El yo que no puedes ver, Harry habla sobre la noche en que Meghan le dijo que tenía tendencias suicidas.

El programa también muestra imágenes de Harry y Meghan sentados juntos mientras se apagaban las luces en el Royal Albert Hall de Londres durante un evento hace dos años, antes de que ella comenzara a llorar.

La pareja llevaba menos de un año casada y ella estaba embarazada de su hijo Archie cuando, en enero de 2019, le dijo que estaba profundamente deprimida.

Meghan reveló por primera vez el trauma de esa noche en su entrevista de marzo con Oprah.

‘Lo que le impidió llevarlo a cabo fue lo injusto que sería para mí después de todo lo que le había sucedido a mi madre y ahora estar en una posición de perder a otra mujer en mi vida, con un bebé dentro de ella, nuestro bebé’, dijo Harry.

Lo que más le asustaba era su claridad de pensamiento. Ella no había «perdido el control». Ella no estaba loca. No se automedicaba, ya fuera con pastillas o con alcohol. Ella estaba absolutamente sobria. Ella estaba completamente cuerda. Sin embargo, en la tranquilidad de la noche, estos pensamientos la despertaron».

Harry dijo que no sabía cómo manejar su confesión. «Estoy algo avergonzado de la forma en que los traté», dijo.

Y, por supuesto, debido al sistema en el que estábamos y las responsabilidades y los deberes que teníamos, tuvimos un abrazo rápido y luego tuvimos que cambiarnos para saltar en un convoy con una escolta policial y conducir hasta el Royal Albert. Salón para un evento benéfico. Luego sal a una pared de cámaras y finge que todo está bien.

‘No había una opción para decir,’ sabes qué, esta noche, no vamos a ir ‘porque imagina las historias que surgen de eso’.

Dijo que la noche fue, para él, una revelación. Se dio cuenta de que no podían continuar como estaban.

Mientras mi esposa y yo estábamos en esas sillas, agarrándonos de la mano, en el momento en que se apagan las luces, Meghan comienza a llorar. Lo siento por ella, pero también estoy realmente enojado conmigo mismo porque estamos atrapados en esta situación, dijo Harry.

Artículo completo en Daily Mail.