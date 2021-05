Remeneo de tierra en RD

Un temblor de tierra sacudió la mañana de este domingo a la provincia Santo Domingo, produciéndose el más notable a las 8:15 de la mañana. El breve temblor fue sentido por miles de ciudadanos, quienes rápidamente expresaron haberse dado cuenta del mismo en las redes sociales. (Seguir leyendo…)

Datos del remeneo vía Earthquaketrack.com:

4.4 magnitude earthquake 0 km from Piedra Blanca, Monseñor Nouel, Dominican Republic

22 minutes ago

UTC time: Sunday, May 16, 2021 12:14 PM

Your time: domingo, 16 de mayo de 2021 8:14 GMT-4

Magnitude Type: mb

USGS page: M 4.4 – 0 km SW of Piedra Blanca, Dominican Republic

USGS status: Reviewed by a seismologist

Reports from the public: 39 people