Luchador de MMA se rompió el bimbolo

Metro: Un luchador de MMA fue hospitalizado durante una semana después de romperse el pene durante el sexo con su jeva.

En un nuevo episodio de Sex Sent Me To The ER de TLC, Ray Elbe se vio obligado a someterse a una operación de emergencia en sus partes privadas cuando un rápido momento de intimidad con su novia se convirtió en una pesadilla sangrienta (literalmente) cuando se desincronizaron y ella lo aplastó accidentalmente.

«Nos volvimos un poco íntimos en el calor de la pasión, y ella estaba encima de mí en esta situación», recordó Ray en un clip exclusivo compartido con Metro.co.uk.

«Desafortunadamente, cuando ella subió un poco demasiado alto, me resbalé, y cuando ella volvió a bajar, obviamente todavía estaba completamente erecto, y básicamente [ella] me inclinó hacia arriba».

En cuestión de segundos, el romance de la pareja se convirtió en una escena de una película de terror.

«Recuerdo inmediatamente mi erección [ruido de contracción] cuando la sangre brotaba por todo el lugar», dijo.

«Tuve algunas lesiones importantes, pero en lo que respecta al dolor real, y estaba en estado de shock en ese momento, fue brutal».

Con su pene completamente deformado, Ray recordó haber corrido al baño para agarrar una toalla. para detener el sangrado, solo para que las cosas empeoren.

«Hubo tanta pérdida de sangre que me sentí mareado y luego perdí el conocimiento», continuó.

«Terminé rompiendo la parte inferior de la mandíbula contra el piso cuando caí».

Después de que recuperó el conocimiento, Ray y su sorprendida novia decidieron llamar a una ambulancia.

A su llegada al hospital, los médicos le diagnosticaron una uretra rota y una vena y arteria dorsal lesionadas. Esencialmente, Ray se había fracturado el pene.

‘Hombre, te hace llorar. No me importa quién eres o cuán duro eres como individuo, fue solo una experiencia humillante», relató Ray.

«El pene está formado por tejido muy esponjoso, y cuando el pene se pone erecto, lo que sucede es que el tejido se llena de sangre», explicó el médico de urgencias, el Dr. Jordan Moskoff.

«En el curso de la actividad sexual, si el pene falla donde se supone que debe ir y se atasca, puedes romper ese tejido esponjoso».



Un pene fracturado es una lesión grave y no es motivo de risa y, a menos que lo arregles, permanecerá de lado.

Para corregir sus lesiones, Ray incluso tuvo que someterse a una extenuante cirugía de 12 horas.

Después de una operación agotadora de 12 horas, Ray se queda curando sus heridas de batalla.

«Básicamente, lo que hizo fue cortar y pelar la piel, se metió en los dos tubos y los volvió a coser», dijo. «Me desperté medicado y, literalmente, mis testículos eran del tamaño de dos pelotas de béisbol porque toda la sangre se escurría allí. Era negro y azul».

Afortunadamente, después de unas ocho semanas, Ray volvió a estar en funcionamiento, tanto profesional como personalmente.