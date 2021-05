Pujols rompe el silencio tras su firma con los Dodgers

Albert Pujols firmó con los Dodgers de Los Angeles para seguir su carrera en la MLB. El astro dominicano tratará de alargar su carrera en el béisbol con el equipo de la Liga Nacional, uno de los favoritos para llegar hasta la Serie Mundial.

Albert Pujols:

Primero, me gustaría agradecer a Dios por la oportunidad que me ha dado de jugar este juego. Si bien no es así como pensé que terminaría mi tiempo en Anaheim, estoy realmente agradecido por los recuerdos y las amistades que se han creado durante los últimos 10 años. Gracias a mis compañeros y fans de los Angels en todas partes por su apoyo. Siempre ocuparás un lugar especial en mi corazón. Si bien todos en las grandes ligas quieren competir todos los días, entiendo que los roles cambian y eso es algo que he aceptado durante los últimos años.

El papel que me han presentado Andrew Friedman y Dave Roberts es uno que acepto. Estoy emocionado de ser parte de la familia de los Dodgers y quiero agradecer a Andrew, Dave y al resto de la organización de los Dodgers por esta oportunidad. Mi objetivo es el mismo de siempre: ayudar al club a ganar un campeonato en 2021. He visto de cerca lo talentoso que es este equipo y espero poder contribuir.

— Albert Pujols (@PujolsFive) May 17, 2021